İzmit Kent Meydanı karıştı!

Alınan bilgiye göre İzmit'te çalıntı otomobille seyir halinde olan M.Ç. ve S.A.T., polis ekipleri tarafından durdurulmak istenilince polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan şüpheliler daha sonra araç trafiğine kapalı olan İzmit Kent Meydanı’na girdi. Otomobille daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayan kişiler, hareket halindeki otomobilden inerek koşarak kaçmaya başladı. Hareket halindeki sürücüsüz otomobil yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra meydanda bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Olayın ardından kaçan M.Ç. ve S.A.T. isimli iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda ‘oto hırsızlığı’ suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.