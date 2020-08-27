Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Ağu 2020 - 19:45- Asayiş G: 27 Ağu 2020 - 19:46

İzmit Kent Meydanı karıştı!

İzmit'te çaldıkları otomobille polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan iki kişi polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
+2
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit'te çalıntı otomobille seyir halinde olan M.Ç. ve S.A.T., polis ekipleri tarafından durdurulmak istenilince polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan şüpheliler daha sonra araç trafiğine kapalı olan İzmit Kent Meydanı’na girdi. Otomobille daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlayan kişiler, hareket halindeki otomobilden inerek koşarak kaçmaya başladı. Hareket halindeki sürücüsüz otomobil yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra meydanda bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Olayın ardından kaçan M.Ç. ve S.A.T. isimli iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda ‘oto hırsızlığı’ suçundan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27 Ağu 2020 - 19:45 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ev soydular, ikinci işlerinde polise yakalandılar mask
Ev soydular, ikinci işlerinde polise yakalandılar
Kurallara uymayan 68 kişiye para cezası kesildi mask
Kurallara uymayan 68 kişiye para cezası kesildi
Gemide 540 kilogram kokain ele geçirildi mask
Gemide 540 kilogram kokain ele geçirildi
Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış mask
Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayış
Tecavüz iddiasıyla yakalanan asker serbest bırakıldı mask
Tecavüz iddiasıyla yakalanan asker serbest bırakıldı
Sapanca Gölü’nde tekne yandı! mask
Sapanca Gölü’nde tekne yandı!
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak
Gebze’de geçici güzergah uygulaması mask
Gebze’de geçici güzergah uygulaması
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti mask
Kocaeli'de kuyumcuların çalışma saatleri değişti
Flaş kıdem tazminatı kararı mask
Flaş kıdem tazminatı kararı
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı  mask
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı 
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı mask
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘düğün’ kararı

GALERİ

Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL