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27 Ağu 2020 - 20:17- Gündem G: 27 Ağu 2020 - 20:36

Vaka sayısında yine artış var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel tabloyu açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı. Verilere göre test sayısı 106 bin 111 artarak 6 milyon 727 bin 860’a ulaştı. Son 24 saatte bin 491 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 263 bin 998’e çıktı. Bugün yaşamını yitiren 26 kişiyle birlikte toplam can kaybı 6 bin 209’a yükseldi.

Verilere göre 995 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen kişi sayısı 240 bin 792’ye çıktı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,3 ağır hasta sayısı ise 862 oldu.

“SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK”

Güncel verileri açıklayan Bakan Koca, son dönemde iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından daha az olduğunu ifade etti.

Aktif hasta sayısını kontrollü sınırda tutmanın yolunun yeni hasta sayısının azaltmak olduğunun altını çizen Bakan Koca, “Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak” dedi.

DÜN BİN 313 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı 26 Ağustos verilerine göre bin 313 vaka tespit edilmiş, 20 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 2 kişi sağlığına kavuşmuştu.

27 Ağu 2020 - 20:17 - Gündem

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