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28 Ağu 2020 - 09:45- Eğitim G: 28 Ağu 2020 - 10:07

Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edilirken, Gebze Teknik Üniversitesi güz dönem için uzaktan eğitim kararı aldı. Kocaeli Üniversitesi ise henüz bir karar almadı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, KOÜ Seneto ve yönetim kurulunun ile yapacağı toplantı sonucunda bir karar alıp öğrencilere bildireceğini açıkladı.

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Gebze Teknik Üniversitesi güz döneminde uzaktan eğitimin uygulanacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi'nde ise eğitimin nasıl yapılacağı henüz netleşmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kocaeli Rektörü Prof. Dr.Sadettin Hülagü , 31 Ağustos Pazartesi günü toplantı yapılacağı ve toplantı sonucunda uzaktan eğitim mi yoksa karma eğitim mi uygulanacağı belli olacak.

EN KISA ZAMANDA SİZLERE DUYURULACAK

Rektör Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, 31.08.2020 pazartesi saat 14.00 de KOÜ Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak, öncelikli olarak önümüzdeki dönemde eğitimin nasıl yapılacağı hakkında nihai değerlendirme yapılacaktır.Sonuç en kısa zamanda sizlere duyurulacaktır. Sevgilerimle" ifadelerine yer verdi.

28 Ağu 2020 - 09:45 - Eğitim

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