Kocaeli Üniversitesi uzaktan eğitim kararı mı alacak?

Gebze Teknik Üniversitesi güz döneminde uzaktan eğitimin uygulanacağını açıkladı. Kocaeli Üniversitesi'nde ise eğitimin nasıl yapılacağı henüz netleşmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kocaeli Rektörü Prof. Dr.Sadettin Hülagü , 31 Ağustos Pazartesi günü toplantı yapılacağı ve toplantı sonucunda uzaktan eğitim mi yoksa karma eğitim mi uygulanacağı belli olacak.
EN KISA ZAMANDA SİZLERE DUYURULACAK
Rektör Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, 31.08.2020 pazartesi saat 14.00 de KOÜ Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak, öncelikli olarak önümüzdeki dönemde eğitimin nasıl yapılacağı hakkında nihai değerlendirme yapılacaktır.Sonuç en kısa zamanda sizlere duyurulacaktır. Sevgilerimle" ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.