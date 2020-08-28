28 Ağu 2020 - 09:59- Asayiş

36 şahıs karantinayı, 41 şahıs maskeyi ihlal etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Koronavirüs tedbirleri denetimleri çerçevesinde 27 Ağustos 2020 günü yapılan denetimlerde 36 şahsa karantina ihlalinden, 41 şahsa ise maske takmama nedeniyle idari para cezası uygulandı.