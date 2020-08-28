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28 Ağu 2020 - 09:59- Asayiş G: 28 Ağu 2020 - 10:02

36 şahıs karantinayı, 41 şahıs maskeyi ihlal etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Koronavirüs tedbirleri denetimleri çerçevesinde 27 Ağustos 2020 günü yapılan denetimlerde 36 şahsa karantina ihlalinden, 41 şahsa ise maske takmama nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 27 Ağustos 2020 günü il geneli denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 987 iş yeri denetlenirken, 19 bin 412 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde,  36 şahsa karantina ihlalinden, 41 şahsa ise maske takmamaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde aranan 30 şahıs yakalandı.

28 Ağu 2020 - 09:59 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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