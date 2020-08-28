Çocuk kitabında skandal ifadeler!

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, Sosyal medyada bu satırların yayılmasının ve büyük tepki gösterilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, kitapla ilgili soruşturma başlattı. İğrenç olay sosyal medyada “Gül ve Düşün kitabı kaldırılsın” ve “Musa Dinç tutuklansın” başlıklarıyla ‘trend topic’ oldu. Kullanıcılar “Kendi kafalarının içindeki pisliği yansıtıyorlar. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak dursun böyleleri”, “Yazar müsveddesi yargılanmalı”, “Hiç mi denetleme yok önüne gelen istediğini yazabiliyor mu? Çocukları nasıl koruyacağız” gibi sözlerle yazarı ve yayınevini eleştiri yağmuruna tuttu.

İMZA GÜNÜ DE DÜZENLEMİŞ

Kitap için imza günleri de düzenlenip çocuklar için satışa sunulmuş. Tepkilerin ardından kitabın yazarı Musa Dinç ve Arı Sanat Evi’nden özür açıklamaları geldi. Dinç, “Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor” dedi.

YAYINEVİ: KONTROL ETMEMİŞTİK

Arı Sanat Yayınevi yetkilisi Faruk Coşkun kitaptaki skandal ifadeleri 2019 yılında fark ettiklerini ve basımını durdurduklarını söyledi: “20 yıllık bir yayıneviyiz. Şimdiye kadar yüzlerce kitap bastık. Musa Dinç’in daha önce de kitaplarını basmıştık ve kontrol etmiştik bir sorun görmemiştik. Ancak bahsi geçen kitabın editörlüğünü kendisi yapmıştı. Biz de kendisiyle güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmemiştik. Kitabı 2018 yılında bastık, 2019’da masallardaki bu ifadeleri fark edince derhal basımını durdurduk, bizdeki kitapları imha ettik. Ancak önceden satın alım yapmış olan kitap satış noktaları satmaya devam ediyormuş. Bundan yeni haberimiz oldu. İnsanlar tepki göstermekte haklı, bu durumu geçen yıl fark ettikten sonra önlem aldığımızı düşünmüştük. Kitabın ilk üç baskısı bize ait değil biz sadece son baskısını yaptık. Okuyucularımıza bu kitabı yırtmış olarak fotoğrafını bize mail atarlarsa yayın evimizden başka bir kitap hediye edeceğimizi duyurduk. Çok üzgünüz.”

BAKANLIK: BİZİM ALANIMIZDA DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ‘Gül ve Düşün’ adlı çocuk hikâye kitabının, bakanlığın yayın ve kontrol alanında olmadığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: “Medyaya yansıyan söz konusu ‘hikâye kitabı’ üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik ‘hikâye kitabı’ kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir.” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kitapla ilgili ‘muzır ve müstehcenlik’ kararı aldı. Kurulun aldığı karar, önümüzdeki bir iki gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna da duyurulacak.