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28 Ağu 2020 - 10:18- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 10:21

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi!

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 Ağu 2020 - 10:18 - Gündem

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