Sağlık çalışanları ücretsiz yararlanacak!

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede büyük pay sahibi olan sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar bu süre yıl sonuna kadar uzatıldı.