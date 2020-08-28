Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Ağu 2020 - 10:32- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 10:35

P plaka ihalesinde kazananlar belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ve 563 katılımın olduğu P plaka ihalesinde kazananlar belirlendi
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli genelinde kullanılmak üzere gerçekleştirdiği 250 adet yeni P plaka ihalesi sonuçlandı. Kapalı zarf usulüyle yapılan ve 563 katılım gerçekleştiği ihalede 36 dosya şartnamede belirlenen kriterlere uygun olmadığından iç zarfları açılmaksızın elenmişti. Kalan 527 dosyadan teklif miktarlarına göre sıralama yapıldı. İhalede yapılan itirazlar karara bağlanırken son 4 sıradaki aynı teklif sunan katılımcıların kurası yapıldı.

İNCELEME KOMİSYONU TOPLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında yapılan P plakası ihalesi ardından UKOME İnceleme Komisyonu tekrar toplandı. Komisyon ilk olarak yapılan itirazları tekrar inceleyerek karara bağladı.

İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ

İtiraz dosyaları UKOME İnceleme Komisyonu tarafından detaylı incelendi. İncelemeler neticesinde katılımcıların itirazları uygun görülmeyerek P plaka hakkı el edemedi. 

İHALE ŞARTNAMESİNİN 7. MADDESİNE GÖRE KURA ÇEKİLDİ

İtirazların değerlendirilmesinin ardından aynı teklifi veren son dört dosya için kura çekildi. İhalede 250 adet P plaka satışı söz konusu olduğundan, ihale şartnamesinin 7. maddesine göre son sırada aynı teklifi veren 4 adet dosya sahibi (Hatice Tekgül, Özağdaş Turz.Taş.Sey.Tic.Ltd.Şti. , Hakkar Gıda Nak.Tur.İnş.Taş.Hiz.San. Tic.Ltd.Şti. ve Reverans Turz.San.Tic.Ltd.Şti.) kuraya katıldı. 3 adet dosya P plakası hakkı kazanacağından, UKOME Komisyonu önünde 4 dosya sahibi arasında 3 hak sahipliğinin belirlenmesi için kura işlemi gerçekleştirildi. Önce ilk kuranın hangi dosya sahibi tarafından çekilmesi işleminin belirlenmesi için alfabetik sıraya göre ön kura çekimi yapıldı.

KURADA SON 3 P PLAKA KAZANANLARI BELİRLENDİ

Alfabetik sıraya göre ön kura çekimi yapıldı. 1. sırada, Hakkar Gıda Nak.Tur.İnş.Taş.Hiz.San.Tic. Ltd.Şti. olurken diğer sıralama  Hatice Tekgül, Özağdaş Turz.Taş.Sey.Tic.Ltd.Şti. , Reverans Turz.San.Tic.Ltd.Şti. şeklinde oluştu. Yapılan kura çekimi sonucunda, 361.000,00-TL+KDV teklifiyle Hatice Tekgül 248, Hakkar Gıda Nak.Tur.İnş.Taş.Hiz.San.Tic. Ltd.Şti. 249, Özağdaş Turz.Taş.Sey.Tic.Ltd.Şti. 250 sırada P Plaka hakkı kazandı. İşletme kurada boş çektiğinden Reverans Turz.San.Tic.Ltd.Şti. 251. sırada kalarak P plaka hakkı kazanamadı.

28 Ağu 2020 - 10:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sahne İzmit Halk Dansları “Zaferin Yolu” gösterisiyle nefes kesti mask
Sahne İzmit Halk Dansları “Zaferin Yolu” gösterisiyle nefes kesti
İzmit Belediyesi kentteki tüm canların hayatına dokunacak mask
İzmit Belediyesi kentteki tüm canların hayatına dokunacak
İzmit Belediyesinden ‘Zafer Triosu’ mask
İzmit Belediyesinden ‘Zafer Triosu’
CHP’li meclis üyesi korsan taksileri ihbar etti mask
CHP’li meclis üyesi korsan taksileri ihbar etti
“Zafere Doğru” sergisi İzmitlilerle buluştu mask
“Zafere Doğru” sergisi İzmitlilerle buluştu
LÖSEV’in et yardımları aralıksız sürüyor mask
LÖSEV’in et yardımları aralıksız sürüyor
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak mask
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak
İzmit Kent Meydanı karıştı! mask
İzmit Kent Meydanı karıştı!
34 okulda vaka tespit edildi! mask
34 okulda vaka tespit edildi!
Flaş kıdem tazminatı kararı mask
Flaş kıdem tazminatı kararı
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı  mask
ATM'den çektiği hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkarttı 
Meteoroloji saat verdi! Fena geliyor... mask
Meteoroloji saat verdi! Fena geliyor...

GALERİ

Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet mask
Kuzey Marmara Otoyolu artık jandarmaya emanet
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku mask
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL