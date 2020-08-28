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28 Ağu 2020 - 10:41- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 10:42

Başkan Büyükakın, “Daha nice güzel eserler Gebze’mizle buluşacak” 

Başkan Büyükakın, Gebze’nin Denizli, Orhanlı ve Kargalı köylerini ziyaretinde; “Köylerimiz de hizmetlerin en güzelini almaya devam edecek” dedi 
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’nin Denizli, Orhanlı ve Kargalı köylerini ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın yanı sıra beraberindeki heyetle köylerdeki vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, yeni doğan ihtiyaçlara karşı adımların atılacağını söyledi. Köylere yapılan hizmetler başta olmak üzere Gebze’nin ihtiyaçlarına dönük her türlü adımı atması nedeniyle vatandaşların teşekkürlerini alan Başkan Büyükakın, “Halkımızla bir bütün halinde ülkemiz ve şehrimiz için çalışıyoruz. Projelerimizle, gönülden hizmetlerimizle, hayata geçen ve planladığımız tüm yatırımlarımızla icraat yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“KÖY KÖY GEZİYOR, HALKIMIZLA HASBİHAL EDİYORUZ”

Kızılay Caddesi katlı otopark, Beylikbağı İtfaiye Müfrezesi, Gebze Fatih tren istasyonları ve bağlantı yolları ile Tatlıkuyu Vadisi ikinci etap gibi önemli hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, dev ulaşım yatırımlarını da Gebze’de sürdürüyor. Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklarla birlikte hayata geçirilecek tüm projelerin Gebze bölgesi için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Bunun yanı sıra köylerimize dönük adımlarımızı da atıyoruz. Köy köy geziyor gerek halkımızla hasbihal ediyor gerekse yeni ihtiyaçlara dönük adımlar atıyoruz. İnsanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için tüm gayretimizle çalışırken, bugün burada olduğu gibi gönüllerdeki yerimizi daha da güçlendiriyoruz. Kırsal kalkınma başta olmak üzere köylerimizin gelişimine dönük adımları atarken bölgemizin kıymetli insanlarıyla da istişare ediyoruz. İhtiyaçları vatandaşımızla belirliyor, önceliklere göre hizmetlerimize yön veriyoruz” ifadelerini sarf etti.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Gebze’nin Denizli, Orhanlı ve Kargalı köylerinde gördüğü ilgi ve sevgiye de teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Halkımızın bizlere olan teveccühü bana ve ekibimize güç veriyor. Cumhurbaşkanımıza ve yerelde bizlere edilen dualar enerji kaynağımız. Kırsal kalkınmada tarımdan hayvancılığa, sulamadan ulaşım kalitesinin artmasına kadar her alanda yol yürüyoruz. Bakınız Gebze-Darıca metro hattı çalışmaları devam ediyor. Daha kaliteli su için alt yapı yatırımlarımız sürüyor. Asfalt ve yama imalatları da diğer bir taraftan devam etmekte. Gebze Millet Bahçemiz yapıldığında ortaya muhteşem bir eser çıkacak. Sadece Millet Bahçesi mi elbette hayır. Daha nice ve güzel eserler Gebze’mizde halkımızla buluşacak. Köylerimizde hizmetlerin en güzelini almaya devam edecek. Durmak yok yola devam” diyerek açıklamasını tamamladı.

28 Ağu 2020 - 10:41 - Gündem

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