Kent Meydanı’nı karıştıran şahıslar adliyede!

Geçtiğimiz gün D-100 üzerinde seyir halinde olan bir aracın çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine ekiplerin durması yönünde yaptıkları ikazlara uymayarak kaçmaya devam eden ve İzmit Kent Meydanı’nda durdurulan M.Ç ve S.A.T, yapılan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede otomobilin plakasının sahte olduğu ve İstanbul’dan Temmuz ayında çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.