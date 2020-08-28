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28 Ağu 2020 - 14:35- Asayiş G: 28 Ağu 2020 - 15:01

Kent Meydanı’nı karıştıran şahıslar adliyede!

Yapılan kovalama sonucu İzmit Kent Meydanı’na çalıntı araçlarla dalan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz gün D-100 üzerinde seyir halinde olan bir aracın çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine ekiplerin durması yönünde yaptıkları ikazlara uymayarak kaçmaya devam eden ve İzmit Kent Meydanı’nda durdurulan M.Ç ve S.A.T, yapılan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede otomobilin plakasının sahte olduğu ve İstanbul’dan Temmuz ayında çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

 

 

28 Ağu 2020 - 14:35 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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