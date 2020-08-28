Kent Meydanı’nı karıştıran şahıslar adliyede!

Geçtiğimiz gün D-100 üzerinde seyir halinde olan bir aracın çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine ekiplerin durması yönünde yaptıkları ikazlara uymayarak kaçmaya devam eden ve İzmit Kent Meydanı’nda durdurulan M.Ç ve S.A.T, yapılan kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede otomobilin plakasının sahte olduğu ve İstanbul’dan Temmuz ayında çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.