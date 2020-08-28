Kocaeli’de 330 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 27 Ağustos 2020 tarihinde Kocaeli’de bulunan bir lojistik firmasının operasyon düzenlendi. Operasyonda firmanın konteyner deposunda bulunan boş bir konteynerde yapılan aramada arka kısmına yapılmış zula içerisinde 330 kg plaka, reçine ve takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.