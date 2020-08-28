Altıntaş Tersanesi, Mehmet Yıldırım'a satıldı

Bir zamanlar Osman Pepe ile Altınova Hersek tersanelerini organize eden Altıntaş Mermere ait, Altıntaş Tersanesi satıldı. Yarısı Osman Pepe diğer yarısı ise Sefina Tersanesi’ne haklarını devren Binali Yıldırım’ın yeğeni Mehmet Yıldırım aldı. Türk savaş sanayi için savaş gemileri üretecek tersanenin satışı bugün gerçekleşti.