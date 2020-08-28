2 bin 846 kişi ve 11 doktor karantinada

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte şu ana kadar kaç kişinin, kaç sokağın, kaç mahalle ve dairenin karantina altında olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda vaka durumları artışı sebebiyle herhangi bir yasağın uygulanıp uygulanmayacağı konusu hakkında İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde vakalarla iç içe olan doktor ve sağlık çalışanlarından kaç kişinin testinin pozitif çıktığı ve karantina da olan sağlık çalışanları hakkında konuşan Ergüney, “11 doktorumuz şuan karantina altında, 3 tanesi hastanede 8 tanesi ise evde karantina altında tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

“ KOCAELİ’DE SEFERBERLİK İLAN ETTİK”

Gazetemize açıklamalarda bulunan Ergüney, “Ramazan Bayramı’ndan sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bir yükseliş olmuştu ama o yükselişten biz az etkilendik. Bayramdan sonra ve tatil dönüşlerinden sonra fakat bir yükselme meydana geldi. Genel olarak baktığımız zaman bizde vaka artışı diğer illere göre artmıyor bizde. Vaka artmıyor diye burada virüsün az olduğu anlamına gelmez. Sahada çok ciddi bir çalışma söz konusu. Biz bu konuda herkesi harekete geçirdik, Kocaeli’de seferberlik ilan ettik desek yeridir. Yoğun bir mücadele içerisindeyiz ve Türkiye çapında biz iyi bir durumdayız. Bizim için bu yeterli değil, vatandaşlarımız dikkat ediyor ama daha fazla dikkat etmeliyiz ki kış ayını güzel atlatalım” dedi.

“KAFE SAHİPLERİ İLERİYİ DÜŞÜNSÜN”

Kış aylarında virüsün nasıl olacağı konusunda konuşan Ergüney, “Yazın insanların direnci yüksek olduğu için çok fazla etkilenmiyoruz ama bu, bütün hastalıklar için geçerlidir. Vakaların azalma nedeni aslında o yüzden ama kışın insanların direnci düşüyor ondan dolayı bir artış olacak. Virüs aslında sıcakta da yaşıyor kışta da yaşıyor. Burada önemli olan insan direnci. Özellikle kafe sahiplerinin, işletme sahiplerinin para kısmını düşünmekten ziyade ileriyi düşünmesi gerekir. Sosyal mesafeye dikkat ederlerse önümüzde ki aylarda virüsün azalışı söz konusu olabilir. Bunun dışından yapılan her türlü hareket ve eylem kısıtlamaları beraberinde getirecektir” ifadelerine yer verdi.

“SADECE GELİN VE DAMAT OYNASIN”

İçişleri Bakanlığı tarafından 14 ilde düğünler konusunda alınan yasaklar hakkında konuşan Ergüney, “İlimiz bu yasakları dışında kaldı, bu anlamda demek oluyor ki bir başarı gösteriyoruz. Düğün sahiplerinin bu konuda şanslı ama eğer ki biz kurallara dört dörtlük bir uyum sağlarsak, HES kodunu alırsak, sosyal mesafeye dikkat eder ve sadece gelin ve damadın oynamasına izin verirsek biz düğünlerimizi yapabiliriz. Bunun dışında gerçekleşen her şey bize kısıtlamalar ile gelir. Bu konuyu bütün işletmeler yorabiliriz. Burada başarılı olacak insanlardır” dedi.

“12 KİŞİLİK EĞİTİM GRUBU KURULDU”

Koronavirüs süreci ile alakalı olarak 12 kişilik bir eğitici grubu kurduğunu ifade eden Ergüney, “İl müdürü olarak 12 kişilik, başında bir profesörün olduğu, her hafta 2 bin kişiye virüs hakkında eğitim verecek bir grup kurdum. Önümüzdeki haftadan itibaren bu arkadaşlarımız uzaktan eğitim ile eğitim verecek. İlimizde bulunan esnaf, sanatkar, iş adamı, işçi, öğretmen gibi herkese eğitim verecekler. Binlerce kişiye eğitim vereceğiz ama bu yeterli mi? Değil. Bunu herkesin yapması lazım. “

“HİÇBİR SAĞLIKÇIMIZ HAYATINI KAYBETMEDİ”

Ergüney son olarak, “Bizim elimizdeki verilere göre şu an itibariyle 2 tane sokak karantinamız var, 22 bina, 649 tane daire ve toplamda 2 bin 846 kişi karantina altında. Bu kişilerden hepsi tabi ki pozitif vaka değil, dolaylı olarak karantinaya alınan kişiler de mevcut. 11 doktorumuz şu an karantina altında, 3 tanesi hastanede 8 tanesi ise evde karantina altında tedavi görüyor. Koronavirüs süreci itibariyle herhangi bir sağlıkçımız hayatını kaybetmedi çok şükür. Şu ana kadar 100’e yakın doktorumuz virüse yakalandıysa da iyileşti, öte yandan doktorlarımızın dışında birkaç sağlık çalışanımız da virüse yakalandı ama çok şükür onlarda iyileşti” ifadelerine yer verdi.