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28 Ağu 2020 - 15:14- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 15:15

Bakanlıktan Dilovası’na 800 bin TL’lik hibe

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep ettiği hibe ekskavatör önceki gün Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi.
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede ilçenin sorunlarının yanı sıra belediyenin araç filosunda eksik olan ekskavatör talebine olumlu yanıt verilmesinin ardından ekskavatör önceki gün Dilovası’na getirildi. Dilovası Belediyesi araç filosuna katılan 800 bin lira değerindeki ekskavatörün tanıtımını yapan Şayir, şoför koltuğuna oturup deneme sürüşü yaparken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve ekibine teşekkür etmeyi unutmadı.

28 Ağu 2020 - 15:14 - Gündem

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