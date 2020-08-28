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28 Ağu 2020 - 15:15- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 15:16

Çöp kamyonlarına ‘koku’ önlemi

Körfez Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan ve hem çalışanları hem de vatandaşı rahatsız eden kokuya karşı ‘kuru buhar sistemi’ni hayata geçirdi
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Körfez Belediyesi, çöp toplama esnasında oluşan kötü kokuların önüne geçmek adına önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Hem çalışanların hem de vatandaşların rahatsız olmasını engellemek adına hayata geçirilen sistem, Kocaeli’de de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çöp kamyonlarında uygulanan ‘Kuru Buhar Sistemi’ ile kötü koku realize ediliyor.

“ÇÖP ARAÇLARIMIZDA DA UYGULANIYOR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araçlarda uygulanan sistemi yakından inceledi. Sistem hakkında bilgi alan Söğüt, “Daha sağlıklı çöp toplamak için koku realizasyonu dediğimiz bir yöntemi araçlarımızda uygulamaya başladık. Araçlara monte edilen sistem havayı temizleyerek çöp araçlarında oluşan kötü kokuları gideriyor. Özellikle yaz aylarında hem personelimizi hem de vatandaşımızı oldukça rahatsız eden bir koku ortaya çıkıyor. Çöp konteynır yıkama araçlarımızda da uyguladığımız sistemi çöp araçlarımızda da uygulamaya başladık” dedi.

28 Ağu 2020 - 15:15 - Gündem

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