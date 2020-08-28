Fehmi Rasim Çelik’ten okullara ziyaret

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yönetmelik maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 20 – 24 Ağustos 2020 mesleki çalışma programı düzenlendi.
BAŞARILAR DİLEDİ
Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Çelik, ziyaretlerinde öğretmenlere yeni dönemde başarılar dilerken Mesleki Çalışma Programı kapsamında 2023 eğitim vizyonu, ortaöğretim programı ve kazanımlar, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim materyalleri, sınıf yönetimi ve akademik başarı, ölçme ve değerlendirme, mesleki gelişim ve özel eğitim uygulamaları konuları ele alınarak bilgilendirmeler yapıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.