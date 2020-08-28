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28 Ağu 2020 - 15:16- Spor G: 28 Ağu 2020 - 15:17

Gebze Çözüm Koleji’nden Veli Oryantasyon Programı

Gebze Çözüm Koleji, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf velilerine yönelik bir oryantasyon programı düzenledi.
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Gebze Çözüm Koleji, geçtiğimiz gün Veli Oryantasyon Programı düzenledi. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf velilerine yönelik program, fiziki mesafe ve maske kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Program açılış konuşmasını Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı yaptı. Taşlı, dünyanın dijitalleşme ile birlikte yeni bir döneme girdiğini ve eğitimin de bundan etkilendiğini söyledi. Bu doğrultuda salgının başında hızlı karar alarak yol haritasını belirleyip online eğitime başladıklarını ifade etti.

YÜZDE 20’LİK İNDİRİM

Çözüm öğretmenlerinin de bu süreci yakından takip ettiğini, “Çözüm Öğretmen Akademisi” programı ile eğitime dair konuların tartışıldığını söyleyen Taşlı, Gebze Çözüm Koleji’nin yeni döneme de tüm kadrosu ile her anlamda hazır olduğunu belirtti. Ertuğrul Taşlı aynı zamanda velilerine eğitim ücreti üzerinden online eğitime karşılık gelmek üzere yapılacak olan yüzde20’lik indirimden de bahsetti. Okul müdürü Muharrem Çiftciise “Online Eğitim” başlıklı bir sunum yaptı. Sonrasında Eğitim Koordinatör Müdürü Halil Mutlu, okulumuzda salgın tedbirleri kapsamında uygulanan “Okulda Hayat Yönergesi” hakkında bilgilendirmede bulundu. Veli Oryantasyon programı Rehber öğretmenler Başak Tuğba Sağlam ve ŞeymanurUstaalioğlu’nun sunduğu “Çözümde Rehberlik” semineri ile sona erdi.

28 Ağu 2020 - 15:16 - Spor

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