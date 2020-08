Başaran: “Kongreden sonra sahadan olacağız”

Gelecek Partisi Kocaeli İl Teşkilat 1. Kongre Toplantısı Fuar içi Ay Işığı Kültür Merkezinde gerçekleşti. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1.Olağan kongresinde 50 yönetim kurulu, 5 disiplin ve 5 etik kurulu üyesi ile 26 kurultay delegesi belirlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, il kongresi için bugün ilimize gelmesi bekleniyordu. Ancak Davutoğlu’nun kolundaki bağlar koptuğundan dolayı Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresine katılamadı. Programa son dakika katılamayacağı açıklanan genel başkan Ahmet Davutoğlu, kolundaki bağların koptuğundan dolayı programa katılmadı. Kongrenin divan başkanlığını Ayhan Sefer Üstün üstenirken, kongreye Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran ile eşi Evrim Başaran, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, HDP İl Yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katılım sağladı. Kongrede 50 yönetim kurulu, 5 disiplin ve 5 etik kurulu üyesi ile 26 kurultay delegesi belirlendi.

YÜZ YILLARA DAMGA VURACAĞIZ

Kongre açılışında ilk konuşmayı yapan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran; “Türkiye’nin tüm kesimlerden isimlerin bulunması hem hocamız hem bizim için çok önemlidir. Atatürk’ün kurmuş olduğu meclis gibi bir parti kurmamız çok önemlidir. Bizlerde Doğan Demir’le kafa kafaya verip böyle güzel bir parti kurmaya karar verdik. Gelecek Partimiz, gelecek için kurulmuş bir partidir. Hocamızın Türkiye’ye olan sevgisini herkes biliyor ve bizde bildiğimiz için burada olmaya devam edeceğiz. Yeni bir siyasi parti kurmak kolay değil, yeni kurulan bir partinin başında olmak gerçekten çok önemlidir. Yeni kurulan partimizde biz m geçmişin hastalıklarını bulundurmak için çalışmalara hız verdik, bizim partimizin tüzüğünü çok iyi bilmek lazım. Yüz yıllara damga vuracağız. Ben gelecek partisinin önümüzdeki yıllarda oldukça ses getirecektir.”

GAYET ÖZVERİ İLE ÇALIŞACAĞIZ

“Teşkilatımız sahada ve bizler sahalarda sıkılmadık el bırakmayacağız. Kongre sürecini bekliyorduk ve Kocaeli’nin bütün mahallelerinde ciddi bir çalışma içindeyiz. Türkiye geneli basında yer almama diye bir durum var ama biz bu engelleri aşacağız. Tüm gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Huzur ve güven gelecek ile gelecek. Türkiye’de erken seçim olacak ve biz Kocaeli için sahada olacağız. Kocaeli siyasetinde sürpriz yapacak parti Gelecek Partisi’dir. Bu ilk sürprizi Serap Çakır ile yaptık. Kendisi genel merkezde görev aldı, eğer Genel Başkanımız katılım sağlayabilseydi rozet takacaktı.”

GÜCÜMÜZE GÜC KATACAĞIZ

İl Başkanı Başaran’dan sonra konuşan Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir; “Ahmet hocamız çok hiçbir ayrım yapmadan bir siyaset yapmanın derdinde, selam vermediğimiz insanlarla bizi birleştirdi. Kocaeli’yi bize emanet ettiğinde bizler birleştirici bir rol üstlendik, herkesi kucaklayan bir yapıya sahibiz. Ayasofya açıldığı zaman bizler Hacı Bektaş-ı Veli’yi de bizler aleviler için açılmasını söyleyecek kadar yürekliyiz. Ayasofya açıldıysa burası da açılacak, eğitim kötüye gittiyse iyileştirilecek. Bu ülke Atatürk’ün kurduğu bir ülkedir, biz bu yüzden herkesin özgürlük içinde yaşayacağı bir ülke yapacağız. Türkiye’nin yüzde 70’inde örgütlenerek gücümüze güç katacağız.”

YÜZDE 15 OYUMUZ VAR

“Biz Türkiye’deki korku imparatorluğunu yok ettik, bizim iktidarlığımızda özgürlük olacak. İlk seçim de biz geleceği kucaklayarak iktidar olacağız. Kamuoyunda yandaş medya bizim oyumuzun 2-3 olduğu söyleniyor ama biz biliyoruz ki bunlar yıldırmak için matematiksel şeyler biz bunu asla ama asla düşünmeyerek geleceğe atım atmaya devam edeceğiz. Davutoğlu’na göre şuan ki oyumuz yüzde 15 civarındadır. Biz geleceğe yürüyerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜRETEN KOCAELİ’YE SELAM OLSUN

Hologram ile kongreye katılım sağlayan konuşma gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; “Kocaeli bizim için önem arz eden bir şehir, Türkiye’de bütün insanların bulunduğu aziz bir şehirdir. Türkiye’nin üreten şehri bizim her zaman önemlidir. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’a çok teşekkür ederim, onlarla gurur duyuyorum. Doğan beyi davet ettiğimde bize çok büyük bir katı sağlayacağının her zaman farkında olduk ve bize güç katacağını her zaman biliyoruz. Çok mübarek aylardayız, bu kutlu günlerde bir araya gelmek gerçekten çok önemlidir.”

ŞEFFAF OLACAĞIZ

Biz yeni bir parti kurduğumuzda bize kuramazlar dediler, bunu yapamazlar dediler ama biz yeni bir parti kurduk ve geleceğe hazırlanıyoruz. Sürekli olarak büyümeye çalışan bir partiyiz ve bir partinin devamı değiliz. Bizler Türkiye’nin geleceğini düşünerek yeni bir partinin kurulması gerektiğine inandık ve her alanda şeffaflık diyerek yolla çıktık. Biz koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın verilerine inanmadıklarını görüyoruz ama bizler her alanda şeffaflık diyerek yola çıktık ve bizler bakanlıklara azalan güveni tekrar kazandıracağız.”

LİYAKATSIZ BAKAN İÇİN PR ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Doğal gaz konusunda bizler dedik ki umarım içi boş bir vaat değil dedik ama açıklandığı gün 68 milyar olduğu açıklandı. Bizler buna video ile karşılık verdik ama bakıyoruz ki bu olay tüm Türkiye’deki toplam gazmış, burada mesele liyakatsız bir kişinin başa geldiğini gösterdi, bir kişi için yapılan PR çalışması görülüyor ama biz buna her zaman karşı çıkacağız. Rahip Brunson olayını gösteriyor ki Türkiye’de adalette yerle bir oluyor. Bizler dedik ki eğer suçu varsa kesinlikle bırakılmamalıdır ama suçu yoksa bırakılsın dedik ama maalesef ülkedeki adaleti hep beraber görüyoruz. Kocaeli’ye selam olsun bu davaya destek veren herkse çok teşekkür ederiz. Geçen gün bize katılan Serap Çakır’a çok teşekkür ederiz”

Yönetim kurulu adayları:

Ömer Faruk Başaran, Abdülkadir Şeker, Barış Bektaş, Behiç Serhat Küçükerdal, Berrin Özdemir, Beytullah Subaşı, Bilal Demir, Boler Arslan, Bülent Tuzluca, Caner Efe, Cengiz Kocabay, Çetin Kılıç, Çiğdem Cengiz, Deniz Akgül, Enis Temel, Ergül Türk, Fatih Büyükavcı, Fatih Tarım, Fatih Toltar, Fethi Özlü, Filiz Bingöl, Gülşen Efe, Haluk Akyol, Hasan Hayri Korkulu, Hüseyin Öztekin, İsmail Aydın, Cemal Aksu, Mehmet Fatih Şıkoğlu, Mehmet Tahsin Erten, Mesut Tamboğa, Murad Marmara, Necati Bilgin, Nilay Karadeniz, Nurşen Çil, Orhan Çelikhası, Özgür Güven, Özkan Kan, Rafet Boran, Recep Boy, Salih Uygun, Sercan Bomba, Serdar Çiftçi, Serdar Duru, Sevil Koç Bora, Süleyman Aydınlık, Volkan Sırma, Yasin Yeşil, Yunus Küçükpolat, Zeki Sarı, Zeynep Subaşı.

Disiplin kurulu:

Eren Özbek, Murat Erzurum, Özcan Arabacı, Mahsun Aydemir, Şenol Hassoy

Etik kurulu:

Emin Can, Salih Erdoğan, Mehmet Emin Özyürek, Sertaç Yekkanat, Yunus Işık,

Genel merkez kongre delegeleri:

Ayşenur Güden, Barış Bektaş, Çiğdem Cengiz, Deniz Akgül, Ergün Türk, Fatih Büyükavcı, Fethi Özlü, Fırat Türker, Filiz Giray, Gülşen Efe, Hasan Arabacı, Kadriye Güner, Mehmet Fatih Şıkoğlu, Fırat Sarı, Müslüm Osmanoğlu, Ömer Uçar, Özgür Güven, Özkan Kan, Sema Bozaba, Serap Çakır, Sevil Koç Bora, Suna Demir, Süleyman Aydınlık, Ümit Yıldız, Yunus Küçükpolat, Zeki Sarı