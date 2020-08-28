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28 Ağu 2020 - 16:15- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 16:17

Büyükşehir’den Giresun’a yardım eli

Büyükşehir Belediyesi sel felaketi yaşanan Giresun’a yardım elini uzattı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, sel ve heyelandan etkilenen Giresun Dereli ilçesine yardım eli uzattı. Vidanjör ve iki personel ile afet bölgesine ulaşan İSU ekibi, felaketin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için tahliye çalışmalarına destek oldu.

İSU EKİPLERİ GİRESUN’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerde sadece komşu illere değil tüm afet bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağışların ardından sel ve heyelan felaketinden en çok etkilenen bölge olan Dereli ilçesine de İSU Genel Müdürlüğü destek ekiplerini yolladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN TALİMATI İLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 1 Vidanjör ve 2 personel ile bölgeye ulaşan İSU ekipleri çalışmalara katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgeye kısa sürede ulaştı. Büyükşehir ekibi diğer ekipler ile birlikte ihtiyaç olan bölgelere yardıma koşmak için hizmet vermeye başladı.

“DAYANIŞMA İLE YARALAR SARILACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Giresun’da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için biz de bölgeye ekip desteği sağladık. İnşallah kısa zamanda gösterilen dayanışma ile birlikte felaketin izleri ortadan kalkacak. Ben bu vesileyle tekrar sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

28 Ağu 2020 - 16:15 - Gündem

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