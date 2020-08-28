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28 Ağu 2020 - 16:19- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 16:21

"Gültepe halkı en iyi hizmeti hak ediyor"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Taner Sinan Çakırer başkanlığındaki Gültepeliler Platformu ev sahipliğinde Gültepe halkının misafiri oldu 
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Mahallesi’nde bölge halkıyla kahvaltılı programda bir araya geldi. Taner Sinan Çakırer başkanlığındaki Gültepeliler Platformu ev sahipliğinde gerçekleşen programda Başkan Hürriyet vatandaşlarla yakından ilgilenirken belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. Talep ve önerilerin tek tek not alındığı toplantının ardından Başkan Hürriyet Gültepe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. 

‘FATMA BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN’ 

Programda ilk konuşan Gültepeliler Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer "Bundan 4 gün önce başkanımız belediyede bizi ağırladı. Bizler mahallemizi daha da güzelleştirmek adına gönüllü olarak çalışan bir platformuz. Tek hedefimiz mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Biz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Çünkü hiç alışık olmadığımız şekilde bizleri ağırladı ve bütün sorunlarımızla ilgilenerek bugün misafirimiz oldu" şeklinde konuştu. 

GÜLTEPE İNSANI EN İYİ HİZMETİ HAK EDİYOR

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, "Yeni kurulan Gültepeliler Platformu üyelerine ve katılımcılarına hayırlı olsun dileklerimi ifade ediyorum. Biz bugün güzel hizmetler için Gültepeliler Platformumuz ev sahipliğinde bir aradayız. Hizmetin partisi, siyaseti, ideolijisi olmaz. Gültepenin güzel insanları nitelikli insanları en iyi hizmetleri hak ediyor" dedi. 

HALKIMIZLA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet "Platform başkanımızın mahallesi adına dert edinip bizlerle iletişim kurmasını çok değerli buluyoruz. Biz de mahallerimiz için en güzel işlere imza atmaya çalışıyoruz. Buraya gelerek halkımızla bir arada hareket edelim istedik. Sayın başkanın bize ilettiği taleplerin hepsi yapılabilir talepler. Biz bu talepleri hep birlikte yerine getireceğiz. Halkımıza sorarak birlikte hareket edeceğiz. Kendi rahatımız için değil. Milletimizin rahatlığı için çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

17 YILLIK ASFALT SORUNU ÇÖZÜLECEK

Gültepeliler Platformunun kendisine getirdiği taleplerle ilgili konuşan Başkan Hürriyet, "Sayın başkan demişti ki, ‘17 yıldır asfalt eksiği var.’ Bizde Fen İşleri Müdürlüğümüzle neler yapabiliriz diye baktığımızda gördük ki caddemiz oldukça uzun bir cadde. Ayrıca bu cadde üzerinde Büyükşehir’in bir kültür merkezi çalışması var. Biz bu sorunu çözmek adına bu caddenin bir bölümünü 2020 yılı bütçesiyle asfaltlayacağız. Geri kalan kısmını ise kültür merkezinin yapımı bittikten sonra tamamlayacağız" ifadelerinde bulundu.

ÖMER YASİN’İN ADI PARKTA YAŞATILACAK

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, "Platform başkanımız nefes alabilecek alanlara ihtiyacımız var dedi. Biz de Gültepe’yi sokak sokak gezerek alanlarımızı inceleyeceğiz. Ayrıca bu mahallede lösemi hastalığından dolayı vefat eden Ömer Yasin’in adını burada bir park oluşturarak oraya vereceğiz" ifadelerinde bulundu.

GÜLTEPE’YE GÜL FESTİVALİ YAKIŞIR

Başkan Hürriyet son olarak "Mahallemizin isminin gülden gelmesinden dolayı mahallemizde gül desenli lambalar, gül desenli duvar ve merdiven boyamaları talep edildi. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Platformumuzda kadınlarımızın fazla olması beni oldukça mutlu etti. Kadınlarımızla birlikte sanatsal çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Gültepe’yi daha güzel hizmetlerle donatmak istiyoruz. Ayrıca buraya gül festivali yakışır. Pandemi sürecini atlattıktan sonra ufak ve şirin bir gül festivali burada yapılabilir" diyerek sözlerine son verdi.

28 Ağu 2020 - 16:19 - Gündem

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