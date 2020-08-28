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28 Ağu 2020 - 16:56- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 16:58

Öztürk ve Ayhan'dan 30 Ağustos mesajı

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 30 Ağustos Zafer bayramının 98. yıl dönümü nedeni ile mesaj yayımladı
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Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk 30 Ağustos Zafer bayramının 98. Yıldönümü nedeni ile yayımladıkları ortak açıklamada; ‘’Şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip milli kurtuluş savaşımızın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimize hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer bayramının 98. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız.

Bu şanlı zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır.’’ Bu duygu ve düşüncelerle bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz" dediler. 

28 Ağu 2020 - 16:56 - Gündem

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