Hocaoğlu: “Bulut’u da kandırmışlar!”

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı İzmit Belediyesi açılış töreni hakkında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı, İYİ Partili Nurettin Bulut’un da yanıltılmış olabileceğini ifade etti: “Nurettin Bulut, sevilen bir arkadaşımız. İyi niyetli olabilir. Her zaman gerçekçi ve samimi olduğuna inandık. En azından yaptığı açıklamada başkaları gibi kendisini farklı konumlarda, olmayacak yerlerde görmek yerine Kartepe gibi ilçe belediyesi üzerinden örnek vermiş. Doğrusu da bu olmuş. Ama Kartepe Belediyesi ile Büyükşehir arasında, İzmit’te olduğu gibi içi boş tartışmalar yerine nasıl daha iyi hizmet yaparım konuşuluyor. Umudumuz, arzumuz bu tablonun İzmit’e de yansıması ve İlçe Başkanımız Ali Güney’in de dediği gibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in her konuda yardımcı olan ve milletimiz için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın kıymetini bilmesidir”

SORUMLULAR YERİNE BULUT YANITLAMAK ZORUNDA KALMIŞ

“İzmit’te yatırım ve toplu açılış töreni adı altında milletimizle birlikte CHP ve İYİ Parti genel başkanlarının bile kandırıldığını açıkça gördük. AK Parti döneminde yapılan eserler, kendileri yapmış gibi tekrar boyanıp açılışı yapıldı. Şimdi aynı şeyleri Nurettin Bulut’un da savunması, acaba kendisi de yanıltımış olabilir mi diye düşündürüyor. Bugün emin olmak için Yahya Kaptan Mahallesi’ne gittim. Törende açılışı yapılan Gülümse Kafe’ye baktım. Aradan iki hafta geçtiği halde hala boş duruyor. İçi yapılmamış. Bu işin başında CHP’li bir meclis üyesi varken, İYİ Partili Nurettin Bulut’a bunu açıklama yapmak zorunda bırakmaları çok ilginç olduğu gibi tamamlanmamış bir kafeteryanın açılması da çok garip. Genel Başkanları açılış yaptık, hadi şu kafede çay içelim deseydi acaba ne olacaktı? Bu sorunun bile yanıtı yokken, 10 yıldır hizmet veren Sarısu Kampı’nı biz yaptık demeleri yersiz olmuştur. Milletimiz bu açılış töreninde herşeyi görmüş ve notunu vermiştir. Başka söze gerek yok”.