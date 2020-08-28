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28 Ağu 2020 - 19:02- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 19:04

Sandalyeni al "Düş Sokağı"na gel!

İzmit Belediyesinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos Cumartesi saat 21.00’da düzenleyeceği Murat Yılmazyıldırım konserini, vatandaşlar kendi sandalyeleriyle takip ederek unutulmaz bir akşam yaşayacak
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İzmit Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu en üst noktada yaşatmak için birbirinden keyifli konserlere imza atıyor. Bugün saat 21.00’da Outlet Center’daki Yüksek Sadakat ile başlayacak konser zinciri yarın Yahya Kaptan Amfi Salonunda saat 21.00’daki Murat Yılmazyıldırım konseri ile devam edecek. Özellikle 90’lı yıllarda Düş Sokağı Sakinleri grubuyla akıllara kazınan şarkılara imza atan Murat Yılmazyıldırım vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.


SANDALYENİ KAP GEL


Birbirinden unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilere keyifli ve duygusal bir akşam yaşatacak olan Murat Yılmazyıldırım konserini, dileyen vatandaşlar evlerinden getirdikleri kendi sandalyeleriyle takip edebilecek. Vatandaşlar, İzmit Belediyesinin koronavirüse karşı tüm tedbirleri alacağı konserde, Murat Yılmazyıldırım’ın birbirinden eşsiz şarkılarına gönül rahatlığıyla eşlik edebilecek.

28 Ağu 2020 - 19:02 - Gündem

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