Yeni kurulan amirliğe ilk ziyaret İzmit Belediyesinden

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İzmit’in her yönüyle daha huzurlu ve yaşanılabilir bir kent olabilmesi adına çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi, kente daha iyi hizmet edebilmek adına kurumlar arası görüşmelere büyük önem veriyor. Sokaktaki dostlarımız için de önemli projelere imza atan İzmit Belediyesi, hayvanların korunması ve daha iyi yaşam alanları bulabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.



İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA İSTİŞARE



İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinden kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı işbirliği konusunda istişare edilirken, sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği, yaşam alanlarının korunması ve bu konuda yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.