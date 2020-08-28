Binmesinin yasak olduğu halk otobüsünden inmeyince polis devreye girdi

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. Karardan haberi olmayan 65 yaşındaki bir vatandaş Kartepe ilçesindeki evine gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs sürücüsü vatandaşın yaşının 65 olduğunu öğrenince, otobüste yolculuk yapamayacağını söyledi. Durumu açıklayan otobüs sürücüsüne inanmayan vatandaş otobüsten inmemek için direndi.
ISRAR ETTİ
Dakikalarca ısrar eden otobüs sürücüsü vatandaşı otobüsten indirme çabasında başarısız olunca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, otobüse binerek vatandaşa durumu açıklayıp otobüsten inmesini istedi. Vatandaş, durumdan haberi olmadığını söyleyerek otobüsten indi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.