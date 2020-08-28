Bakan Koca açıkladı! 36 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 28 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1517 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 36 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 245'e, toplam vaka sayısı ise 265 bin 515'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1017 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1017 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809'a yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.
BUGÜN 36 CAN KAYBETTİK
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca: "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" ifadelerine yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.