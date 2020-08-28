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28 Ağu 2020 - 19:34- Gündem G: 28 Ağu 2020 - 19:40

Erdoğan Kocaeli'de fabrika açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle Kocaeli’de yeni kurulan 32 fabrikanın açılışını yapacak.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle Kocaeli’de yeni kurulan 32 fabrikanın açılışını yapacak. Dilovası OSB’de kurulan 32 yeni fabrika ile ilgili açılış töreni düzenlenecek. Tören yarın İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde yapılacak. Saat 15.30’da yapılacak olan açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak. Törene Erdoğan, telekonferans yöntemiyle katılacak olan Erdoğan 32 yeni fabrikanın açılışı yapacak.

28 Ağu 2020 - 19:34 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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