CHP Kocaeli’den 30 Ağustos’a yakışır kutlama

Başkan Yıldızlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin bilgilendirme yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “98 yıl önce Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusumuz tüm varlığını ortaya koyarak dünyada emsali görülmemiş bir bağımsızlık savaşından zafer ile çıkmıştı. Büyük Taarruz’un önemini ve Cumhuriyetimizin kahramanlarını anmak için her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği en değerli ve en milli gündür. Koronavirüs sebebi ile bir takım açılışlar, toplantılar, önemli gün kutlamalarına müsaade edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklara mahkum etmeyeceğiz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak ve gerekli tedbirler çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız. 30 Ağustos Pazar Günü saat 10.00’da Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı çelengimizi İzmit Kültür Tepesi’nde Atamızın huzuruna çıkarak takdim edeceğiz. Saat 18.30’da ise İzmit Merkez Bankası önünden başlayarak İzmit İlçe Örgütü binamızın önüne kadar devam edecek fener alayımızla Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İzmit İlçe Örgütü Binamız önünde İzmit Belediyemizin Kent Meydanı’na yürüyen korteji ile buluşarak etkinliklerimizi sürdüreceğiz.. Sosyal mesafeyi koruyarak, tedbirlere uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacağız”