Kocaeli'de sağlık çalışanlarına ulaşım yıl sonuna kadar ücretsiz

Kamu ve özel sektör sağlık çalışanlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ve kamuya ait sosyal tesislerden yılsonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla duyuruldu. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışanların toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanma süresi 31 Ağustos'ta sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu süre yılsonuna kadar uzatıldı.
2020 YILI SONUNA KADAR
Bilindiği üzere halen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat hakları 31 Ağustos 2020 tarihinde sona eriyordu. Yeni yayınlanan kararla kamu ve özel sektör sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarıyla 2020 yılı sonuna kadar ücretsiz seyahat etmeye devam edebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.