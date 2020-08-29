12 yaşındaki çocuktan 60 bin TL istedi!

Alınan bilgiye göre 21 Ağustos günü Karamürsel ilçesinde bir vatandaşın ev telefonunu arayarak evde bulunan 12 yaşındaki çocuğa "Babanızın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı ve baban gözaltına alındı” şeklinde beyanlarda bulunan kişi evdeki 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını getirmesini istedi. Evdekileri sözde soyguna ikna eden A.E. isimli kişinin dolandırıcı olduğunun anlaşılması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli A.E. İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan 7 ayrı suç kaydı olduğu anlaşılan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.