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29 Ağu 2020 - 13:48- Asayiş G: 29 Ağu 2020 - 13:58

12 yaşındaki çocuktan 60 bin TL istedi!

Karamürsel'de telefonla aradığı 12 yaşındaki çocuğu baban banka soygununa karıştı ve gözaltına alındı diyerek 60 bin TL dolandıran kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre 21 Ağustos günü Karamürsel ilçesinde bir vatandaşın ev telefonunu arayarak evde bulunan 12 yaşındaki çocuğa "Babanızın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı ve baban gözaltına alındı” şeklinde beyanlarda bulunan kişi evdeki 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını getirmesini istedi. Evdekileri sözde soyguna ikna eden A.E. isimli kişinin dolandırıcı olduğunun anlaşılması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli A.E. İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Benzer suçlardan 7 ayrı suç kaydı olduğu anlaşılan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

29 Ağu 2020 - 13:48 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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