İzmit’te zafer coşkusu “Dört X Dört” ile taçlanacak

İzmit Belediyesinin beş gün boyunca kentte gerçekleştirmeye devam ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle İzmit’te renkli görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında birçok konsere ev sahipliği yapan İzmit’te büyük zaferin yıl dönümü olan 30 Ağustos Pazar günü saat 20:30’da İzmit Kent Meydanı’nda ünlü Türk Rock grubu “Dört X Dört” sahne alarak zafer coşkusunu doruklarda hissettirecek.



ZAFER GECESİNE RENK KATACAK



İzmit’te ki zafer coşkusunu taçlandıracak olan vokalde Deniz Tuzcuoğlu, gitarda Alp Tiner, basgitarda Burhan Azemi ve davulda Burak Tozkoparan’ın yer aldığı “Dört X Dört” isimli Rock grubu oldukça sevilen Arada Bir, Aylar Geçer ve Dün Gece gibi birçok parçasını İzmitliler için seslendirecek.