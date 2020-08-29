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29 Ağu 2020 - 14:41- Spor G: 29 Ağu 2020 - 14:45

Belediye Derincespor çok iyi olacak! “2-1”

Belediye Derincespor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını kendisi gibi 3. Lig’de mücadele eden Yalovaspor ile oynadı. Rakibini 2-1 mağlup eden ve ilk maçı olmasına karşın hayli derli toplu bir takım görüntüsü veren Derince ekibi sezon öncesi umut verdi.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Pandemi sezonunda Play-Off’a kalan ve Karşıyaka’ya şanssız bir şekilde 1-0 mağlup olarak sezonu 3. Lig’de tamamlayan Belediye Derincespor büyük umutlarla başladığı yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 10 yıl sonra profesyonel lige yükselen komşu şehir Yalovaspor ile oynadı. Mücadeleyi Melih İnan ve Kubilay Serbest’in ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanan Sarı Lacivertlilerin oynadığı futbol da beğenildi.

 GOL OLDU İLK YARI BİTTİ

Derince Stadı’ndaki maçın ilk yarısında ev sahibi ekibimiz etkiliydi. 30. dakikada Melih İnan yaptığı pres sonrası rakibi hataya zorladı ve kaleci Ahmet’in uzaklaştırmak istediği top Melih’e çarpıp ağlarla buluştu. (1-0) 36’da Derince’de Bertuğ’un sağdan ortasında Koray topa kafa ile vurdu ve top üstten dışarıya çıktı. İlk yarının son anlarında Doğancan, Gökhan Günel’e pas verdi. Gökhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Kubilay Serbest nefis bir vuruşla soldan fileleri gördü. “2-0”

 BOLU KAMPI BAŞLIYOR

İkinci yarıya iki takımda çok sayıda oyuncu değişikliği ile başladı. Bu devrede Kocaelispor’da da oynayan 1999’lu stoper Ferhat Ertukuş da Yalovaspor adına forma giydi. 60. dakikada Yalova ekibi adına Muharrem topu ortaladı ve Yusuf iyi bir vuruşla farkı 1’e indiren gole imza attı. 90. dakikada Yalova ekibi serbest vuruş kazandı. Kaleye doğru gönderilen şutu genç kaleci Okan’dan 90’dan çıkardı ve Derince mücadeleden 2-1’lik üstünlük ile ayrıldı. Sarı Lacivertlilerin Bolu kampı bugün başlayacak.

29 Ağu 2020 - 14:41 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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