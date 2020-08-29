Kocaelispor, Darıca ile Kartepe’de oynayacak

Kocaelispor sezon öncesi 4. hazırlık maçını kentlisi, 3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak. Kartepe Green Park Otel Lefter Küçükandonyadis sahasındaki maç Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Yeşil Siyahlılar daha önce kentlisi Gölcükspor’u 5-1 ve Etimesgut Belediyespor’u da 1-0 mağlup ederken Somaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Transfer tahtası kapalı olan ve Ahmet Kutluer’in formasını giydiği Darıca Gençlerbirliği ise sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. Öte yandan Kocaelispor 5. hazırlık maçını 3. Lig takımlarından Modafen ile oynayacak. 5 Eylül’deki maç aynı sahada sabah saat 11.00’de başlayacak.