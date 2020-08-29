Fanatic Tour’dan anlamlı organizasyon

Onkur konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu yıl 10.’sunu organize edeceğimiz Cumhuriyet Kupası, Konya Masterler ailesinden merhum Atilla Demirok adına düzenlenecektir. Siz değerli master dostlarımızı sınırlı sayıda takımla organize edeceğimiz bu özel ve geleneksel turnuvamızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerine yer verdi.

ATİLLA DEMİROK KİMDİR?

1977 Konya doğumlu, evli ve 1 kız çocuk babası olan Demirok ilaç mümessili olarak sağlık sektöründe çalışıyordu. Mesleğinde aşama kaybeden Demirok, Bilim İlaç Konya Bölgesi Müdürlüğü görevini başarı ile yürütüyordu. Konyaspor’da futbola başladığı 1996 yılından itibaren, Telekomspor, Konya Kartalı, Sanayispor, Karapınar Belediyespor, Gençlerbirliği ile Başakspor’da uzun yıllar amatör olarak futbol oynayan, mütevazi kişiliği ve güler yüzü ile hafızalarda her zaman kalacak olan Demirok, çok geniş bir kesim tarafından seviliyor, sayılıyordu.