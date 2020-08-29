90’dan 1.350’ye

Zorlu rakiplerin yer aldığı grupta en yakın deplasman 90 kilometre uzaklıktaki Sancaktepe en uzak deplasman ise 1.350 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır temsilcisi Amed deplasmanı olacak. Yeşil Siyahlılar yıl boyunca yaklaşık 10 bin kilometre yol kat edecek.
2. LİG BEYAZ GRUP
Amedspor – 1.350 km.
Şanlıurfaspor – 1.200 km.
Hekimoğlu Trabzon 1.000 km.
Gümüşhane – 1.000 km.
24 Erzincan – 950 km.
Kahramanmaraş – 950 km.
Niğde Anadolu – 675 km.
Çorum Belediye – 550 km.
Uşakspor – 400 km.
Manisa FK – 400 km.
Afjet Afyon – 350 km.
Hacettepe – 350 km.
Ankara Demir – 350 km.
Ergene Velimeşe – 250 km.
Zonguldak Kömür - 250
İnegölspor – 175 km.
Sarıyer – 125 km.
Sancaktepe – 90 km.
TOPLAM – 9.365 km.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.