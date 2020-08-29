Survivor Aycan bizimkilerin takım arkadaşı oldu

Aycan Yanaç, kulüple bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra kendisini bir yıllığına Gaziantep ALG Spor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Gaziantep ALG’nin kaptanlığını Gülbin Hız’ın yaparken Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nden transfer edilen Medine Erkan ve Helin Ataç da ALG’de forma giyiyor.