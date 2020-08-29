Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
29 Ağu 2020 - 14:49- Spor G: 29 Ağu 2020 - 14:50

Formalar görücüye çıktı

Kocaelispor’da yeni sezon formaları görücüye çıktı.
mask

Yeşil Siyahlılar, Dilaver Güçlü, Mesut ve Kemal ile kamuoyuna tanıttı.

29 Ağu 2020 - 14:49 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Survivor Aycan bizimkilerin takım arkadaşı oldu mask
Survivor Aycan bizimkilerin takım arkadaşı oldu
90’dan 1.350’ye mask
90’dan 1.350’ye
Fanatic Tour’dan anlamlı organizasyon mask
Fanatic Tour’dan anlamlı organizasyon
Kocaelispor, Darıca ile Kartepe’de oynayacak mask
Kocaelispor, Darıca ile Kartepe’de oynayacak
Belediye Derincespor çok iyi olacak! “2-1” mask
Belediye Derincespor çok iyi olacak! “2-1”
Tunahan Akdoğan: 4-5 nokta transfer yapacağız mask
Tunahan Akdoğan: 4-5 nokta transfer yapacağız
Anket Birikiminizi hangisine yatırırsınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı! mask
Kocaeli'de bu okullarda virüs çıktı!
İzmit Kent Meydanı karıştı! mask
İzmit Kent Meydanı karıştı!
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak mask
600 metresi kazılan tünel Kocaeli’yi İstanbul’a bağlayacak
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü mask
İzmit'te feci motor kazası: 2 ölü
34 okulda vaka tespit edildi! mask
34 okulda vaka tespit edildi!
Kandıralı genç intihar etti mask
Kandıralı genç intihar etti

GALERİ

Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı! mask
Tıra çarpan minibüs sürücüsü kurtarıldı!
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi mask
"Valiyim" diyerek 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser mask
Kıraç'tan Kocaeli'de arabalı konser
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular mask
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı mask
Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor mask
Kocaeli’de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL