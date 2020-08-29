İKM Başkanı Öztürk’ten esnafa müjde!

İzmit Kent Merkezi (İKM) Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk, esnafa otopark müjdesi verdi. Alemdar Caddesi’ndeki alt ve üst yapı çalışması aşamasında otopark sıkıntısının giderilmesi amacıyla otopark olarak kullanıma açılan ancak 8. sınıfların eğitime başlayacağı pazartesi günü itibariyle park yapılamayacak olan İzmit Ortaokulu ile ilgili girişimlerde bulunan Öztürk ve yönetimi, okulun belirlenen saatlerde otopark olarak kullanılmaya devam etmesini sağladı. İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Elgin ile görüşen Öztürk, İzmit Ortaokulu’nun hafta içi saat 13.00-20.30, hafta sonu ise saat 08.00-20.30 arasında otopark olarak kullanılabileceğini duyurdu. Öztürk, Cinbir, Ellibeş ve Elgin’e teşekkür ederek, esnafa bol kazançlar diledi.