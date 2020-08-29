30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

“30 AĞUSTOS İLE UNUTULMAYACAK BİR DERS VERİLDİ”

Vali Seddar Yavuz, “30 Ağustos’ta kazanılan bu destanla milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.”

“30 AĞUSTOS’UN DEĞERİNİ ANLAMAK ZORUNDAYIZ”

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Büyük Taarruz Meydan Muharebesi Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşaması olmuştur. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nı ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik içinde kutlamak, 30 Ağustos´un değerini bir kez daha anlamak zorundayız. Zamanın ruhunun çok çok ötesine geçmiş büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ sözlerini bugünün koşulları içerisinde yeniden okumalı ve bugün de özgürlük ve bağımsızlık için kalemle ve fikirle emperyalist zihniyete olduğu gibi anti demokratik uygulamalara ve onların savunucularına karşı mücadeleye devam etmemiz gerektiğini unutmamalıyız.”

“SON EVLADINI DAHİ CEPHEYE GÖNDEREN ANALARIN ZAFERİDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tarih boyunca vatanımızda gözü olan hainler, bugün olduğu gibi dün de ülkemiz üzerinde hesaplar yapmış ve yurdumuzu istilaya kalkışmışlardır. Kahraman ordumuz ve millî birliğimiz sayesinde Rabbim, rengini şehitlerimizin al kanından almış olan bayrağımızın göklerden inmesine fırsat vermemiştir. 30 Ağustos günü şanlı bir zafer olmakla birlikte, aynı zamanda Mehmetlerimizin, Erzurumlu Kara Fatmalarımızın, Halide Onbaşılarımızın, Şerife Bacılarımızın, Yahya Kaptanlarımızın kısacası kadınıyla erkeğiyle aziz milletimizin yazdığı bir destan ve dünyaya açık bir mesajıdır. 30 Ağustos düşmana karşı direnerek vatanını ve namusunu kaybetmemek için son evladını dahi cepheye gönderen anaların zaferi, bizlere armağanıdır.”

“VATANI SONUNA KADAR KORUMALIYIZ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu zafer; ebedi Başkomutanımıza Atatürk’ün önderliğinde, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, devletin varlığı ve bağımsızlığı temelinde mücadele edenlerin, yokluğa, yoksulluğa, haksızlığa, işgale ve zulme baş eğmeyenlerin, inananların zaferidir. Bizi birbirimize bağlayan ortak değerler ve ortak gelecek tasavvurumuz çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için çalışmalı, atalarımızın büyük mücadelelerle kazandığı bu aziz vatanı sonsuza kadar korumalıyız.”

“EN BÜYÜK SİLAHIMIZ BİRLİĞİMİZ VE İMANIMIZ”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Milletimiz hangi şart altında olursa olsun hiçbir esarete boyun eğmeyeceğini bu eşsiz zaferle bir kez daha göstermiştir. Hiç şüphe yok ki; bu tarihi zaferlerde en büyük silahımız, topumuz-tüfeğimiz değil, birliğimiz, beraberliğimiz ve imanımız olmuştur. Şimdi bize düşen görev bu kardeşliği daha da ileriye götürmektir. Büyük zaferin 98.yıldönümünde ülkemizin enerjiden milli ve yerli üretim hamlelerine, sağlıktan ulaşıma ve uluslararası arenada giderek artan gücüyle daha anlamlı ve daha özel hale gelmiştir. Öyleyse, bu hadsiz saldırılara kalkışanlar bilmelidir ki, sonuç da değişmeyecek ve pervasızca saldırıları milletimizin iman dolu, çelik gibi sağlam göğsünde parçalanacaktır.”

“YASAKLARA MAHKUM ETMEYECEĞİZ”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “98 yıl önce Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusumuz tüm varlığını ortaya koyarak dünyada emsali görülmemiş bir bağımsızlık savaşından zafer ile çıkmıştı. Büyük Taarruz’un önemini ve Cumhuriyetimizin kahramanlarını anmak için her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği en değerli ve en milli gündür. Koronavirüs sebebi ile bir takım açılışlar, toplantılar, önemli gün kutlamalarına müsaade edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklara mahkum etmeyeceğiz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak ve gerekli tedbirler çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız.”

“ÖRNEK BERABERLİĞİ İLE KAZANILMIŞ ONURLU BİR ZAFERDİR”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “30 Ağustos bu aziz vatanın tapusunun bir kez daha bize ait olduğunun tescili ve dost düşman herkese ilanının yapıldığı tarihi bir gün ve tarihi bir dönüm noktasıdır. 30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden vatan sevgisiyle bir araya gelmiş milletimizin, örnek birlik ve beraberliği ile kazanılmış onurlu bir zaferdir. O gün olduğu gibi bugün de millet olarak birlik ve dirlik içinde aydınlık ve güzel geleceklere yürüyeceğimizden herkes emin olmalıdır.”

“ZAFERİ BAŞKOMUTAN ATATÜRK VE ASKERLERİNE BORÇLUYUZ”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Kahraman ordumuz, birçok zor şartlara ve olumsuzluklara rağmen, eli silah tutan genç, yaşlı tüm vatandaşlarımızla birlikte Milli Mücadele ruhunu yaşatmışlardır. Bağımsız bir millet olmamızı sağlayan muhteşem 30 Ağustos Zaferi'ni, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve askerlerine borçluyuz. Bugün bizlere düşen ise aynı şuur ve ruhla Türkiye Cumhuriyeti ve değerlerine sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Koronavirüs, yokluktan var edilen ülkemizin bağımsızlığına kavuştuğu bu kutlu zaferinde bir arada olmamızı engellese de zaferin büyük coşkusunu tüm kalplerde hissediyoruz.”

“HİÇBİR GÜÇ, BÜYÜK ZAFERİN COŞKUSUNU ENGELLEYEMEZ”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Adem Koç, “30 Ağustos Zaferi, milletimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu millet, o yokluk ve yoksulluk döneminde dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında kenetlenerek eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadelenin sonucunda bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Bugün de Türk Milleti, 98 yıl önceki aşk ve heyecanla, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım olmaksızın demokrasi, atılım, barış, huzur ve adalet içerisinde yaşama hakkındadır. Hiçbir gücün, milletimizin tarihindeki çok önemli bir dönüm noktası olan Büyük Zaferin coşkusunu engellemeye kuvveti yetmez” dedi.

“BU GÜZEL VATANI EMANET ETTİ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Yüce milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği eşsiz kahramanlıkla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

“MİLLETİMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı günden itibaren gerek yaşayış tarzı, gerek haksızlıklar karşısında gösterdiği tutum, gerekse sergilediği kahramanlıklar ve kazandığı zaferlerle, daima tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Milli ve manevi değerlerinden asla taviz vermeyen milletimizi bu derece güçlü, sarsılmaz ve hür kılan ise vatanına ve bayrağına olan derin sevgisi ve bağlılığı olmuştur. Milletimizin makûs kaderini değiştirmiş olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferleri ile Türk Milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar, hür ve onurlu bir şekilde yaşayacağını, bütün dünyaya ispat etmiştir.”

30 AĞUSTOS PROGRAMLARI VALİLİK PROGRAMI:

09:00: İzmit Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni

09:30: Bağçeşme Şehitliği ziyaret

İZMİT BELEDİYESİ PROGRAMI:

18:00: Yahya Kaptan Bisiklet Grubu tur

19:00: İzmit Belediyesi önünden Kent Meydanı’na yürüyüş

19:30: İzmit Belediyesi Sahne Sanatları gösterisi

20:00: İzmit Belediyesi Tiyatro Ekibi “Kuva-yi Milliye Destanı”

20:30: 4x4 müzik grubu konseri

CHP İL ÖRGÜTÜ PROGRAMI:

10:00 İzmit Kültü Tepesi Atatürk Anıtı çelenk

18:30 Fener Alayı (Merkez Bankası’ndan İzmit İlçe Örgütü binasına)

19:00 Kent Meydanı’nda İzmit Belediyesi kortejiyle buluşma