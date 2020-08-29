Kızderbentliler’den imza kampanyası!  “Biz sadece taş ocağına karşıyız”

Yalova’da Karadere sulama ve Kınalı içme suyu barajlarına malzeme temin etmek için Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kızderbent mahallesinde taş ocağı ve kırma eleme tesisi açılmak istenmesine karşı, bölge halkı yerleşim alanlarının yakınına yapılacak projeden rahatsız ve tepkili. Kızderbetliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, mahallelerinde yapılmak istenen taş ocağına hayır kampanya çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Orhan Kural ve Orman Yüksek Mühendisi Necdet Güler’in konuşmacı olarak katıldığı konferans düzenledi. Konferansa CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mehmet Özalay, STK temsilcileri ve mahalle halkı katıldı.

“TARIM VE HAYVANCILIĞI BİTİRECEK”

Kızderbent Mahallesi açık alanda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Enver Demirsoysal, “Projenin AKYA Proje Etüt Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şirketi tarafından hazırlanan başvuru dosyasına göre kil ve kaya malzeme ocaklarının toplamda 91 bin 958 hektarlık bir alana kurulması planlanıyor. Bölge halkı olarak yapılmak istenen baraja karşı değiliz ancak açılacak taş ocağının mahallemizdeki tarım ve hayvancılığı bitirecek. Karadere ve Kınalı Barajları Malzeme Ocakları Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Santrali’ isimli projeye karşıyız. Proje, mahallemiz ve çevresindeki bölgenin içme suyunu bozacağı ve doğayı tahrip edeceği için bu ocağı istemiyoruz’ dedi.

“HEPSİ BÜYÜK ZARAR GÖRECEK”

“Biz sadece taş ocağına karşıyız” diyen Demirsoysal, “Taş ocağının yapılacağı yer yemyeşil bir orman. İçinde dere akıyor. Karamürsel’in en büyük yerleşim yerlerinden biri. Burada tarım ve hayvancılık yapılıyor. Proje gerçekleştirilirse hepsi büyük zarar görecek. Devlet bir yandan tarımı ve hayvancılığı destekliyor, bir yandan da ‘buradan çıkın’ diyor. Yerleşim yerine bir buçuk kilometre uzaklıkta. Üstelik ormanın içinde bir arazi. Bu yüzden burada yapılmasını uygun görmüyoruz. Buradaki halk bu ocaklardan rahatsız. İnsanlar ‘Evlerimiz, tarlalarımız taş ve toprak içerisinde kaldı. Sürekli sallantılar yaşıyoruz’ diyorlar. 18-20 yıl önce açılan taş ocaklarını kapatamamışlar henüz. Su ihtiyacı olduğunu ve baraj yapılması gerektiğini söylüyorlar. Yapılsın o zaman. Biz sadece taş ocağına karşıyız” ifadelerinde bulundu.

“OLUMSUZ ETKİLERİ ARTACAK”

Demirsoysal’ın ardından konuşan Orman Yüksek Mühendisi Necdet Güler, “Taş ocağının, örneğin ormanlık bir alanda, bir sulak alanda, bir nehir veya gölün yakınında olması son derece olumsuzdur. Yanı sıra bu ocaklar ender rastlanan jeolojik ve topoğrafik yapılara, arkeolojik eserlere bilimsel olarak gerekli uzaklıkta olmalıdır. Çünkü bunların tozlar ve sarsıntılardan etkilenmemesi mümkün değildir. Böyle yerlerde taş ocaklarının olumsuz etkilerinin kat ve kat artacağı kesindir” dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Prof. Dr. Orhan Kural ise konuşmasında, ”Yok olan doğa geri gelmez, geri getiremeyiz onun için doğayı korumalıyız. Buraya yapılması istenen taş ocağına karşıyım, karşıyız. Tek bir ağaç bile 100 kişiye oksijen sağlıyor ve 150 kişinin havasını temizliyor. Oysaki, her dil ve dinden herkesin ‘yeşile’ ihtiyacı var. Kural son olarak katılımcılara sigarayı bırakma yemini yaptırarak sigara kullanmayacakları konusunda söz verdirdi. Bölge halkının yüzde 99.9’unun projeye karşı olduğunu belirten dernek, projenin iptal edilmesi için pek çok görüşme gerçekleştirilmesinin yanı sıra imza kampanyası da başlatıldı.