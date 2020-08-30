Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt koronavirüse yakalandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medyadan korona yakalandığını açıkladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün, hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da rabbim den acil şifalar diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun."