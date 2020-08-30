Kocaelispor - Darıca G.B. (Canlı anlatım)

Kartepe’deki özel maç serileri sürüyor. 2.Lig’e hazırlanan Kocaelispor, bugün 3.Lig Kocaeli temsilcilerinden Darıca ile karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Darıca G.B. karşılaşmasını buradan 'canlı anlatım' ile takip edebilirsiniz...

0'Dk Maç Başladı...

Dk. 6: Darıca Gençlerbirliği’de eski Kocaelisporlu Kaptan Ahmet Kutluer’in şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 8:Kocaelispor’da Cerem’in pasında Mesut sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Top yan ağlarda kaldı.

Dk. 13: Kocaelispor’da Yaser yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve kaleci Alper’den topu kurtardı kendisini kurtaramadı. Hakem Gani Köroğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Dilaver topla Alper’i farklı yerlere gönderdi. (1-0)

Dk. 17: Yiğitali’nin derin pasına hareketlenen Bahri Can topu son çizgiden çevirdi. Cerem ceza sahası içinden topu kaleye göndermek istedi ancak vuruşu istediği gibi olmadı.

Dk. 22: Darıca sol kanattan Berat ile topu ortaladı. Uzak noktadaki Halil İbrahim’in kafa vuruşunda Bayram ayakları ile topu çıkardı.

Dk. 38: Darıca ekibinde Emre Alan soldan ceza sahasına girdi. Emre’nin kaleye gönderdiği top etkili olmadı.

Dk. 41: Darıca’da Ahmet Kutluer’in şutunda Bayram topu kontrol etti.

Dk. 42: Darıca gole yaklaştı. Sağdan yapılan ortada Berat topu ıskaladı ve önemli bir gol kaçtı.

İLK YARI BİTTİ...

KOCAELİSPOR:

Bayram, Bahri, Taha Batuhan, Emre Can, Gökhan Meral, Mesut, Berkay, Dilaver, Cerem, Yiğitali, Yaser

DARICA GB: Alper, Fahrettin, Halil İbrahim, Metin, Samet, Çağrı, Onuray, Berat, Nebi, Emre, Ahmet