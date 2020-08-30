Kocaelispor - Darıca G.B. (Canlı anlatım)

Kartepe’deki özel maç serileri sürüyor. 2.Lig’e hazırlanan Kocaelispor, bugün 3.Lig Kocaeli temsilcilerinden Darıca ile karşı karşıya geliyor. Kocaelispor - Darıca G.B. karşılaşmasını buradan 'canlı anlatım' ile takip edebilirsiniz...
0'Dk Maç Başladı...
Dk. 6: Darıca Gençlerbirliği’de eski Kocaelisporlu Kaptan Ahmet Kutluer’in şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Dk. 8:Kocaelispor’da Cerem’in pasında Mesut sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Top yan ağlarda kaldı.
Dk. 13: Kocaelispor’da Yaser yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve kaleci Alper’den topu kurtardı kendisini kurtaramadı. Hakem Gani Köroğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Dilaver topla Alper’i farklı yerlere gönderdi. (1-0)
Dk. 17: Yiğitali’nin derin pasına hareketlenen Bahri Can topu son çizgiden çevirdi. Cerem ceza sahası içinden topu kaleye göndermek istedi ancak vuruşu istediği gibi olmadı.
Dk. 22: Darıca sol kanattan Berat ile topu ortaladı. Uzak noktadaki Halil İbrahim’in kafa vuruşunda Bayram ayakları ile topu çıkardı.
Dk. 38: Darıca ekibinde Emre Alan soldan ceza sahasına girdi. Emre’nin kaleye gönderdiği top etkili olmadı.
Dk. 41: Darıca’da Ahmet Kutluer’in şutunda Bayram topu kontrol etti.
Dk. 42: Darıca gole yaklaştı. Sağdan yapılan ortada Berat topu ıskaladı ve önemli bir gol kaçtı.
İLK YARI BİTTİ...
KOCAELİSPOR:
Bayram, Bahri, Taha Batuhan, Emre Can, Gökhan Meral, Mesut, Berkay, Dilaver, Cerem, Yiğitali, Yaser
DARICA GB: Alper, Fahrettin, Halil İbrahim, Metin, Samet, Çağrı, Onuray, Berat, Nebi, Emre, Ahmet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.