Adnan Sak’ın oğlunun düğünü 5 Eylül’de

Sosyal sorumlulukları ve yardımseverliği ile bilinen Güler Sak hanımefendi ile ilimizde çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş insanlarından, Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Dilovası Belediyespor Kulübü Eski Başkanvekili Adnan Sak’ın oğulları Fatih ile Gebze’nin saygın ailelerinden, işçi emeklisi Ramazan Duman ile ev hanımı Fatma Duman’ın kızları Seda Hanım’ın düğünü 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.
DÜĞÜN BİLGİLERİ
KINA BİLGİLERİ
TARİH - 3 Eylül Perşembe – 19.00’da başlayacak
YER – Kardelen Düğün Salonları
DÜĞÜN BİLGİLERİ
TARİH - 5 Eylül Cumartesi – 19.00’da başlayacak
YER – Kardelen Düğün Salonları
KARDELEN DÜĞÜN SALONLARI ADRES
Beylikbağı Mahallesi E-5 Güney Yanyol Caddesi No: 42 Gebze – Kocaeli (Gebze Mobilyacılar Çarşısı Üst Katı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.