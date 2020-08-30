Adnan Sak’ın oğlunun düğünü 5 Eylül’de

Sosyal sorumlulukları ve yardımseverliği ile bilinen Güler Sak hanımefendi ile ilimizde çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş insanlarından, Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Dilovası Belediyespor Kulübü Eski Başkanvekili Adnan Sak’ın oğulları Fatih ile Gebze’nin saygın ailelerinden, işçi emeklisi Ramazan Duman ile ev hanımı Fatma Duman’ın kızları Seda Hanım’ın düğünü 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

DÜĞÜN BİLGİLERİ

KINA BİLGİLERİ

TARİH - 3 Eylül Perşembe – 19.00’da başlayacak

YER – Kardelen Düğün Salonları

DÜĞÜN BİLGİLERİ

TARİH - 5 Eylül Cumartesi – 19.00’da başlayacak

YER – Kardelen Düğün Salonları

KARDELEN DÜĞÜN SALONLARI ADRES

Beylikbağı Mahallesi E-5 Güney Yanyol Caddesi No: 42 Gebze – Kocaeli (Gebze Mobilyacılar Çarşısı Üst Katı)