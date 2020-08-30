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30 Ağu 2020 - 15:24- Spor G: 30 Ağu 2020 - 15:26

Gençlerin rakibi Başakşehir!..

Kocaelispor U-19 takımının da yer alacağı Marmara Kupası heyecanı 28 Ağustos’ta oynanan Başakşehir – Ümraniyespor maçı ile başladı.
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Kocaelispor U-19 takımının da yer alacağı Marmara Kupası heyecanı 28 Ağustos’ta oynanan Başakşehir – Ümraniyespor maçı ile başladı. Yavru Körfez bugün sahaya çıkıyor. Yeşil Siyahlıların rakibi Başakşehir U-19 takımı olacak. Karşılaşma Kartepe Green Park Otel 4 No’lu (Lefter Küçükandonyadis) sahadasaat 11.30’da başlayacak. Kocaelispor U-19 takımının diğer maçı ise 2 Eylül’de Ümraniyespor aynı sahada saat 14.00’te başlayacak.

30 Ağu 2020 - 15:24 - Spor

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