Gençlerin rakibi Başakşehir!..

Kocaelispor U-19 takımının da yer alacağı Marmara Kupası heyecanı 28 Ağustos’ta oynanan Başakşehir – Ümraniyespor maçı ile başladı. Yavru Körfez bugün sahaya çıkıyor. Yeşil Siyahlıların rakibi Başakşehir U-19 takımı olacak. Karşılaşma Kartepe Green Park Otel 4 No’lu (Lefter Küçükandonyadis) sahadasaat 11.30’da başlayacak. Kocaelispor U-19 takımının diğer maçı ise 2 Eylül’de Ümraniyespor aynı sahada saat 14.00’te başlayacak.