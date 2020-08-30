CHP Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim etti. İzmit Kültür Tepesi Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimi, ilçe başkanları ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

EN DEĞERLİ VE EN MİLLİ GÜNDÜR

Programda konuşan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Cumhuriyetimizin kahramanlarını anmak için her yıl gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Milleti’nin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği en değerli ve en milli gündür. Koronavirüs sebebiyle bir takım açılışlar, toplantılar, önemli gün kutlamalarına müsaade edilirken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklara mahkum etmeyeceğiz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız” dedi.