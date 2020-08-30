2023’e kadar 10 bin kişi istihdam edilecek

Dilovası’nda bulunan Makine İhtisas OSB ve İMES OSB’de eş zamanlı olarak açılış programları gerçekleştirildi. Yapımı son 1 yılda tamamlanan 40 fabrika açıldı. Makine İhtisas OSB’deki açılışa Vali Seddar Yavuz, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Fikri Işık, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

2023’E KADAR 10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise İMES OSB’deki programda yer aldı. Açılış programları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştirilen tesislerde 2023’e kadar 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Makine İhtisas OSB’de açılışı yapılan 8 fabrikanın yatırım bedeli 2.7 milyar TL. Şu an 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Tesislerin 250 milyon dolarlık yıllık ihracat hedefi bulunuyor” dedi.

MAKİNE İHTİSAS OSB’DE 8 YENİ FABRİKA

Makine İhtisas OSB’de gerçekleştirilen törende EAE Aydınlatma, Yazıcı Demir Çelik, STELTA Hibrit Bina Sistemleri A.Ş, AZAK Tool Technologies, PARSAN, EAE Elektrik, HASKAR Çelik Boru Profil ve Dalgıran Kompresör fabrikalarının açılışı yapıldı. Programa telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Türkiye’yi üretim üssü haline getirmeye kararlıyız. Bu ülke için hayal kuran her kesimden insanımıza güçlü destek verdik. Üreticimizi faiz lobisinin acımasızlığına terk etmedik. Daima üreticimizin yanında olduk. OSB olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’nin kalkınması uğrunda gayret gösteren girişimlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

2 BİN 600 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Programda söz alan Vali Seddar Yavuz, “8 fabrikamızın yatırım bedeli 2.7 milyar lira. Fabrikalarımız 500 milyon dolar ihracat hedefindedir. Bu fabrikalar 2 bin 600 kişiyi şu anda istihdam etmektedir. İçinde bulunduğumuz OSB 1.1 milyar dolar ihracat yapmaktadır. Açılışlarımız ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.