Imperial Park Hotel yeniden satışta!

İzmit’te yaklaşık 7 yıldır hizmet veren Imperial Park Hotel, geçtiğimiz yıl satışa çıkarılmış; Kocaeli’nin tanınan ailelerinden Ertuğ ailesine ait otel, akaryakıt, inşaat, turizm, madencilik, kuyumculuk ve devlet taahhüt işleri yapan Eminoğulları Şirketler Grubu tarafından satın alınmıştı. İçerisinde 70 oda ve 148 yatağın bulunduğu, 6 bin metrekare kapalı alan ve 500 metrekare açık alana sahip satılan otel, tekrar satışa çıkarıldı.

“KAÇIRILMAYACAK FIRSAT”

Bir diğer yandan, yaşanan pandemi sürecinde otel yönetimi, oteli, ihtiyaç olması halinde Sağlık Bakanlığı’na tahsis etmek istediklerini gazetemize açıklamıştı. Otel yönetimi, 17 Ağustos 2020 tarihinde Imperial Park Hotel’i internet üzerinden satışa çıkardı. 23 milyon 500 bin TL’ye satışa çıkarılan otel ile ilgili ilanda, “İzmit’te kaçırılmayacak fırsat, satılık otel. Lokasyon olarak merkezi konumda, ulaşımı kolay. Otel 70 oda kapasitelidir” ifadelerine yer verildi.