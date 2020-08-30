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30 Ağu 2020 - 16:04- Gündem G: 30 Ağu 2020 - 16:06

Körfez’de 30 Ağustos kutlandı

Körfez’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümü, törenlerinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de törenlerle kutlandı. Körfez Kaymakamlığı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu ve Körfez Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Kayar, kamu kurum müdürleri, oda ve STK temsilcilerinin yanı sıra siyasi partilerin başkan ve üyeleri ile belediye meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Daha sonra Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Kaymakamlık sonrası tören Körfez Şehitliği ziyareti ile devam etti. Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi.

30 Ağu 2020 - 16:04 - Gündem

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