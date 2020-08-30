Kocaeli'nin 4 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın (pazartesi) İzmit, Kartepe ve Kandıra ve Başiskele'de elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.
Başiskele
09:00 - 12:00
DAMLAR MAH. , AZAK SK. ERTEN SK. EĞRETİ SK. GÜLHANE SK. HACI HALİL SERİM SK. HACI RAŞİT CD. KAVAK SK. KOCAYEMİŞ SK. MAHMUT ÇAVUŞ CD. MELİKŞAH SK. PALAMUT SK. PELİNSU SK. TURGUT REİS CD. ULUBATLI HASAN CD. YENİ SK. ZAHİDE SK. ZİYA PAŞA SK. ÜSTAD SK. İLKYAZ SK. ŞENYURT SK. ŞEYH EDEBALİ CD. ŞİİR SK. KÖRFEZ MAH. , KIBRIS SK. MAHMUT ÇAVUŞ CD. MOLLA SK. ULUBATLI HASAN CD.
09:00 - 15:00
ATAKENT MAH. , KOLEJ CD. FERHADİYE MAH. , YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER HAVUZLUBAHÇE KÖYÜ , ABİŞ SK. HAVUZLUBAHÇE CD. KİRAZLIBAHÇE CD. ÖMERAĞA SK. HAVUZLUBAHÇE MAH. , ABİŞ SK. ARTVİNLİ SK. BEKİROĞULLARI SK. FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK. HAVUZLUBAHÇE CD. KİRAZLIBAHÇE CD. ÖMERAĞA SK. KILIÇARSLAN KÖYÜ , DÜZLÜK CD. KILIÇARSLAN MAH. , SERVETİYE KÖYÜ , ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER SERVETİYE MAH. , DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER YENİKÖY KÖYÜ , ATEŞ ÇİÇEĞİ SK. AĞA SK. BULUT SK. CENGİZ TOPEL CD. CEVİZLİK CD. DEĞİRMENCİ SK. EMEL SK. ESLEM SK. HARMANLIK CD. ILICA CD. NECİP SK. NESİL SK. SESSİZ SK. SONGÜL SK. VATAN CD. VİLAYET CD. VİŞNE SK. ZARİF SK. ÇAYIR SK. ÇINAR CD. YENİKÖY MAH. , ASİL SK. ATEŞ ÇİÇEĞİ SK. AYAZ SK. AĞAÇKAKAN SK. BEGÜM SK. BURÇİN SK. BİRAND SK. CENGİZ TOPEL CD. CEVİZLİK CD. DEĞİRMENCİ SK. ECENAZ SK. EMEL SK. ESLEM SK. FEVZİOĞLU SK. GEZMİŞ SK. GÖKHAN SK. GÜLDEREN SK. HAFIZ SK. HARMANLIK CD. HAVUZLUBAHÇE CD HÜSEYİN NAZ CD. ILGIN SK. KANIK SK. KAYMAK SK. KOLEJ CD. KOMUTAN SK. KOZLUCA SK. KİRAZLIBAHÇE CD. NECİP SK. NESLİHAN SK. PELİN SK. RECEP ÇAVUŞ SK. SÜSEN ÇİÇEĞİ SK. TERMAL SK. TOMURCUK SK. UÇAR SK. VATAN CD. VİLAYET CD. VİŞNE SK. ZEYNO SK. ÇAYIR SK. ÇINAR CD. İNAN SK. İSKETE SK. ŞİFA SK. ÇINARLI MAH. , ATİLLA SK.
Kartepe
08:00 - 16:00
KETENCİLER KÖYÜ , CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER KETENCİLER MAH. , AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER UZUNTARLA MAH. ,
İzmit
09:00 - 17:00
BİBEROĞLU KÖYÜ , BARAJ SK. BİBEROĞLU CD. CAMİ SK. KAYACIK SK. KOCAMAN SK. ÖZBEK SK. BİBEROĞLU MAH. , BARAJ SK. BİBEROĞLU CD. CAMİ SK. KAYA SK. KAYACIK SK. KOCAMAN SK. MÜCAHİT SK. ÖZBEK SK. DAĞKÖY KÖYÜ , DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER DAĞKÖY MAH. , DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER DURHASAN KÖYÜ , DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER DURHASAN MAH. , DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER EMİRHAN KÖYÜ , HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER EMİRHAN MAH. , HASANOĞLU MEVKİİ HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER ESELER KÖYÜ , BAHAR SK. CENGİZ SK. ESELER CD. FATİH SK. HACI MAHMUT SK. KESKİN SK. LALE SK. MENEKŞE SK. MEZARLIK SK. PAPATYA SK. PORTAKALLAR SK. SUATLAR SK. ZÜMRÜT SK. ÇETİNKAYA SK. ESELER MAH. , BAHAR SK. CENGİZ SK. ESELER CD. FATİH SK. HACI MAHMUT SK. KESKİN SK. LALE SK. MENEKŞE SK. MEZARLIK SK. PAPATYA SK. PORTAKALLAR SK. SUATLAR SK. ZÜMRÜT SK. ÇETİNKAYA SK. HİSAREYN KÖYÜ , BEDİR SK. ÇUBUKLUBALA KÖYÜ , GAZİ HACI SÜLEYMAN SK. ÖMERAĞA KÖYÜ , ABDURRAHMAN YÜKSEL CD.
09:00 - 12:00
ALİKAHYA KÖYÜ , GÜNEYSU CD. ORHANİYE KÖYÜ , KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ORHANİYE MAH. , KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER TEPEBAŞI SK YASSIBAĞ KÖYÜ , TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER YASSIBAĞ MAH. , TOYGAROĞLU MEVKİİ TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER ÇUBUKLUBALA MAH. , BAYHAN SK. İZMİT KANDIRA YOLU SK ÇUBUKLUOSMANİYE KÖYÜ , HAYRETTİN UZUN CD. HAYRİ BULUT SK. MEHMET UZUN CD. MUSTAFA ZENGİN SK. MUZAFFER GÜRKAN CD. ORHANİYE CD. İSHAK GÜRKAN SK. İZMİT KANDIRA YOLU SK. ÇUBUKLUOSMANİYE MAH. , HACI İSHAK SK. HAYRETTİN UZUN CD. HAYRİ BULUT SK. KAZIM GÜNEŞ SK. MEHMET UZUN CD. MUSTAFA ORHAN SK. MUSTAFA ZENGİN SK. MUZAFFER GÜRKAN CD. ORHANİYE CD. İSHAK GÜRKAN SK. İZMİT KANDIRA YOLU SK.
Kandıra
09:00 - 17:00
DÖNGELLİ KÖYÜ , AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER DÖNGELLİ MAH. , AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER KIRKARMUT KÖYÜ , KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER KIRKARMUT MAH. , KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER SUCUALİ KÖYÜ , SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SUCUALİ MAH. , SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SİNANLIBİLALLİ KÖYÜ , SK. TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER SİNANLIBİLALLİ MAH. , BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER YUSUFÇA KÖYÜ , BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YUSUFÇA MAH. , BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ÇARŞI KÖYÜ , İZMİT CD. ÇAMKONAK KÖYÜ , KÖY SOKAĞI BALKAN SK. KARADENİZ CD. KARADENİZ.. CD. KOÇLAR SK. LALELİ SK. SELVİLİ SK. SÖĞÜTLÜ PINAR SK. TEPEKÖY SK. UZUNKUM SK. ÇAMLICA SK. ÇİÇEKLİ SK. ÇAMKONAK MAH. , BALKAN SK. HALİS SK. KARADENİZ CD KARADENİZ.. CD. KARATAŞ SK. KOÇLAR SK. LALELİ SK. SELVİLİ SK. SOFULAR SK. SÖĞÜTLÜ PINAR SK. TEPE. CD. TEPEKÖY SK. UZUNKUM SK. VOLKAN SK. YEŞİL PINAR SK. ÇAMLICA SK. ÇİÇEKLİ SK.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.