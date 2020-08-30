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30 Ağu 2020 - 19:26- Siyaset G: 30 Ağu 2020 - 19:28

İYİ Parti Kartepe’den hem aşure hem Türk bayrağı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve yönetimi, esnafı ziyaret ederek hem aşure ikram ettiler hem de 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutlayarak Türk Bayrağı hediye ettiler
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Muharrem Ayı vesilesi ile Parti Binası önünde İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel önderliğinde kurdukları stantta Kartepelilere aşure ikram eden İYİ Partililer, sonrasında esnafı ziyaret ederek hem aşure ikram ettiler hem de 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutlayarak Türk Bayrağı hediye ettiler. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Banu Aykan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Işık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı, İlçe Kadın Politikaları Başkanı Özlem Yücel ve ilçe yöneticilerinin katıldığı etkinliğe esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

“ATAM GÖZÜN ARKADA KALMASIN”

Tamyüksel, “Gönül isterdi ki pandemi kurallarına riayet ederek bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayalım. Lakin 15 Temmuz'da, Ayasofya'nın açılışında hep birlikte olurken aldığımız önlemler ne hikmetse 30 Ağustos’ta alınamayınca, ister istemez insanın aklına daha önce de Milli Bayramlarımızda yaşanan benzer olaylar geliyor. Bizler hem esnafımızla dertleşebilmek hem de 30 Ağustos'un ruhunu hatırlatabilmek için bugün esnafımızı da tek tek ziyaret ettik. Parti binamıza her Milli Bayramda astığımız meşhur pankartımızı yine astık. Dedik ki pankartta ‘Ata'm gözün arkada kalmasın’. Biz sözümüzün arkasındayız, İYİ Parti Kartepe Teşkilatı olarak Milli Bayramların maneviyatını ve şuurunu anlatmaya ve hissettirmeye devam edeceğiz" dedi.

30 Ağu 2020 - 19:26 - Siyaset

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